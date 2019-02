Venezuela: Fico, serve una terza via

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - Per il Venezuela "serve una terza via che si ponga fuori dalla logica di contrapposizione Maduro- Guaidò e metta al centro le condizioni di quei settori popolari stremati o costretti a fuggire". Lo dice il presidente della Camera Fico che auspica che si possa "ricercare una transizione democratica in Venezuela perché non possono esistere auto proclamazioni, pretese di legittimità e democrazie fondate sulla regola del più forte. L'Ue non dovrebbe assecondare questa pretesa di legittimità, ma contribuire a una mediazione e farsi garante di una transizione democratica forte e condivisa".