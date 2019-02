Lecce-Ascoli: Scavone fuori pericolo

(ANSA) - LECCE, 1 FEB - Il calciatore del Lecce, Manuel Scavone, "ha subito un forte trauma cranico commotivo, ma è fuori pericolo". Lo rende noto un comunicato della Asl di Lecce.

Scavone è giunto nel Pronto Soccorso dell'Ospedale "Vito Fazzi", riferisce la nota, "dove gli è stato riscontrando un forte trauma commotivo con momentanea perdita di coscienza. Le condizioni del paziente sono comunque buone". I medici hanno già eseguito diverse Tac: cranio, cervicale e torace, tutte , riferisce la nota della Asl, "con esito negativo, quindi senza lesioni interne". "Poichè il paziente ha perso conoscenza - è detto infine - i medici del Pronto Soccorso, d'intesa con il neurochirurgo di turno, hanno deciso il ricovero precauzionale in Neurochirugia, dove sarà tenuto in osservazione per almeno 24 ore.