Venezuela: Guaidò, polizia è in casa mia

(ANSA) - CARACAS, 31 GEN - "In questo momento i Faes sono a nella mia casa, stanno cercando Fabiana": con queste parole Juan Guaidò, il presidente del Parlamento venezuelano che ha assunto i poteri dell'Esecutivo, ha interrotto un discorso programmatico che stava pronunciando nella sede dell'Università di Caracas.

I Faes sono le Forze di intervento speciale, l'unità di elite della polizia venezuelana, e Fabiana Rosales è la moglie di Guaidò. Guaidò ha lasciato la sede universitaria per recarsi al suo domicilio, accompagnato dalla moglie, che era insieme a lui mentre presentava il Piano Paese, il programma che ha preparato l'opposizione per il futuro del Venezuela.

Non è chiaro se gli uomini del Faes cercavano Guaidò o la moglie, né se sia riuscita ad entrare nel loro appartamento, nel quartiere di Santa Fe.

Su Twitter, il presidente del Parlamento ha avvertito che considererà il "cittadino Nicolas Maduro" responsabile per qualsiasi cosa possa succedere a suo figlio, che ha 20 mesi.