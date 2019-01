Si era impiccato durante sfratto, morto

(ANSA) - GIUSSANO (MONZA), 31 GEN - E' morto il pensionato di 72 anni che ieri mattina, 30 gennaio, si è impiccato nel suo garage, mentre gli veniva notificato lo sfratto esecutivo da casa sua, a Giussano (Monza). L'uomo è stato trovato dal fabbro che era andato a cercarlo in garage dove lo ha trovato appeso a un laccio legato alla serranda. Il 72enne era arrivato all'ospedale Niguarda di Milano in condizioni disperate. Il fabbro, in diretta telefonica con il 118, lo aveva rianimato in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.