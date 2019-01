Salvini a Cav: non ci sarà crisi governo

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Non ci sarà alcuna crisi di governo, quindi non mi pongo il problema. Un conto sono le scelte locali, un altro le scelte nazionali: non c'è nessun sondaggio, neanche quello più allettante, che mi possa spingere a far cadere questo governo. Ho una parola sola". Lo afferma il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini a "Porta a Porta" su Rai Uno, commentando le parole di Silvio Berlusconi, che in un'intervista a un quotidiano ha prospettato un nuovo governo con Lega, Fdi ed eventuali transfughi M5S.