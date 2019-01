Influenza: 39 morti da inizio stagione

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Salgono a 39 le persone decedute da ottobre ad oggi a causa dell'influenza, mentre 191 sono state quelle ricoverate in terapia intensiva, tra cui anche 4 donne in gravidanza. E' quanto riporta FluNews-Italia, il bollettino settimanale dell'Istituto Superiore di sanità. La maggior parte di decessi e casi gravi si è verificato in soggetti di età pari o superiore a 50 anni, e l'84% dei casi risultava non vaccinato.

Nel 77% dei casi gravi e nell'82% dei deceduti era presente almeno una condizione di rischio preesistente, come diabete, tumori, malattie cardiovascolari, respiratorie o obesità.

Secondo i dati del bollettino settimanale di sorveglianza epidemiologica Influnet, a cura dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) nell'ultima settimana si è registrato un "brusco aumento" dei casi. Il virus ha costretto a letto 725.000 italiani e ben 3,6 milioni da inizio stagione. Nella quarta settimana del 2019, il livello di incidenza, in Italia, è stato pari a circa 12 casi per mille assistiti.