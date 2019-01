Banche:Di Maio contro Ue su risarcimenti

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Oggi è arrivata una lettera dall'Ue sulla misura che abbiamo introdotto per i truffati banche, che sembra dirci 'non lo potete fare': noi lo facciamo e basta, non esiste che adesso l'Ue ci debba dire anche come risarcire i truffati dopo che evidentemente Bce e Bankitalia non hanno controllato". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa.