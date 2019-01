Tajani, Olocausto sia monito perenne

(ANSA) - BRUXELLES, 30 GEN - "L'Olocausto deve rimanere un monito perenne". Così il presidente del Parlamento Ue, Antonio Tajani, aprendo la commemorazione in aula a Bruxelles del Giorno Internazionale della Memoria delle vittime dell'Olocausto. "Non dobbiamo più tollerare atti di violenza e odio razziale. Secondo i dati dell'ultimo Eurobarometro - ha ricordato Tajani - il 50% dei cittadini europei ritiene che l'antisemitismo sia un problema nel proprio Paese. È la dimostrazione che purtroppo il virus del'antisemitismo non è stato ancora debellato", ha osservato il presidente dell'Eurocamera, sottolineando che è necessario "reagire con fermezza a ogni raffiorare dei germogli dell'odio". Il presidente dell'Eurocamera ha ricordato che "per la prima volta il giorno della Memoria ha luogo nell'emiciclo del Parlamento europeo durante la sessione plenaria. Con questo gesto - ha sottolineato Tajani - lanciamo oggi più che mai un segnale forte: noi non dimentichiamo, noi non vogliamo dimenticare".