Monchi "chiedo scusa a tutti i tifosi"

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Oggi è il giorno più doloroso della mia storia di ds. Mai vissuto una cosa così, una partita del genere è dura e ora possiamo solo chiedere scusa a tutti i tifosi della Roma, quelli che erano qui e quelli che stavano a casa". Monchi, ds della Roma, è affranto nel commentare, dai microfoni di Roma Tv, la disfatta di Firenze. "Immagino come possano stare oggi i tifosi - aggiunge - e io posso solo ripetere 'scusa, scusa e scusa'. Ma oggi non è il giorno per fare valutazioni. Dobbiamo aspettare, riflettere e chiedere scusa". "Non credo che qualcuno dei giocatori volesse fare così male - dice Monchi -, è che a volte ti riesce tutto storto. Prima della partita sono andato negli spogliatoi e tutti volevano vincere, era un match importante per la nostra crescita. Invece abbiamo fatto questa brutta figura". "Oggi nessuno è felice, o tranquillo - conclude il ds della Roma -, ma per stare insieme ai giocatori e allo staff tecnico. E non credo sia il giorno giusto per punire di più".