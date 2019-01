Detriti aereo calciatore scomparso

(ANSA) - PARIGI, 30 GEN - Probabile ritrovamento su una spiaggia francese di alcuni detriti dell'aereo da turismo su cui viaggiava Emiliano Sala, l'attaccante del Nantes scomparso la settimana scorsa mentre era in volo sulla tratta Nantes-Cardiff.

"Lunedi' 28 gennaio, al mattino, il Bureau d'Enquêtes et Analyses (BEA) (dell'aviazione civile francese, ndr.) ci ha informati che una parte del cuscino del sedile è stato ritrovato su una spiaggia di Surtainville, nel dipartimento della Manica, nella penisola di Cotentin", si legge in una nota diffusa dall'Aaib, l'organismo che ha condotto le ricerche la settimana scorsa. Un secondo cuscino è stato ritrovato poco piu' tardi nella stessa zona. Secondo le ricostruzioni, è probabile che quei pezzi provengano dal Piper da turismo scomparso dai radar il 21 gennaio scorso.