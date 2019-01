Casellati, Russia e Occidente dialoghino

(ANSA) - MOSCA, 30 GEN - "Chiediamo un rapporto stretto fra Russia e Italia, Russia ed Europa, Russia e Occidente, per il ruolo cruciale del vostro paese sullo scacchiere internazionale". Lo ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, nel corso del suo intervento al Consiglio della Federazione Russa. "Russia, Usa e altre potenze mondiali sappiano collaborare per contrastare pericoli vecchi e nuovi", ha proseguito Casellati sottolineando come l'Italia "abbia svolto in diversi momenti una funzione importante per il dialogo fra la Russia e l'Occidente, come nel caso dell'accordo di Pratica di mare nel 2002, che di fatto suggellava la fine di 50 anni di guerra fredda". "Lo spirito di Pratica di mare è venuto meno nel corso degli anni ma a quello spirito si deve tornare", ha concluso.