Preziosi e Scarano, chi mente?

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Al centro della vicenda c'è la verità, questione di ponderosa attualità, basta vedere quello che ci succede intorno. Nella fiction lei diffama lui attraverso i social, questo mistifica quello che la persona è e quello che sarà, a prescindere dal fatto se le accuse siano vere o meno".

Alessandro Preziosi è uno dei due protagonisti, insieme a Greta Scarano, della fiction Non mentire, con la regia di Gianluca Maria Tavarelli, in onda dal 17 febbraio su Canale 5 in tre prime serate, una produzione Indigo film-Mediaset.

Riadattamento di una serie inglese di successo, Liar, è stata ambientata per l'Italia a Torino. Andrea (Preziosi) è uno stimato chirurgo e la serata con Laura (Scarano) scorre in modo piacevole. Sembrerebbe un incontro perfetto, ma cambierà le loro vite. La verità e la menzogna vanno di pari passo in un thriller che "esamina entrambi i punti di vista dei protagonisti - dice Tavarelli - e osserva i due volti della verità chiedendosi: esistono davvero due versioni per ogni storia?"