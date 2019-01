Nigiotti, vinto su chi mi dava spacciato

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "Volevo trasferirmi alle Canarie, fare il barista lì e a tempo perso scrivere. Insomma, stavo per arrendermi". Enrico Nigiotti, in gara al prossimo festival di Sanremo con il brano Nonno Hollywood, racconta di come qualche tempo fa avesse pensato di lasciare il mondo della musica, prima di riprovarci passando da X Factor (nel 2009 si era seduto tra i banchi di Amici e nel 2015 era tra le Nuove Proposte di Sanremo). "Non ho mai vinto niente, ma ho vinto contro chi mi dava per spacciato. E' un anno e mezzo che faccio seriamente questo mestiere. Del resto, c'è sempre tempo per fare un lavoro che non ti piace".

Il brano sanremese, contenuto nell'edizione speciale di "Cenerentola e altre storie...", in uscita il 15 febbraio (Sony Music), è dedicato al nonno. "Una canzone nata di getto la sera d'agosto in cui è morto. Avevo già presentato la mia candidatura a Sanremo con un altro brano, l'ho cambiato in corsa ed è un regalo essere stato scelto proprio con questa canzone. La novità? Sarò senza la mia chitarra".