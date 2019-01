Eutanasia: il 30 Camera esamina Pdl

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - "1965 giorni dopo il deposito delle ormai oltre 130 mila firme per la proposta di legge di iniziativa popolare sull'eutanasia legale, il 30 gennaio 2019 finalmente la Camera dei Deputati inizierà la discussione". Lo annuncia Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni e protagonista della vicenda di Dj Fabo. "Nonostante l'estremo ritardo di questo tentativo di risposta all'ordinanza della Corte costituzionale sul caso Cappato/Dj Fabo, che ha concesso fino al 24 settembre 2019 per l'approvazione di una legge, il Parlamento ha ora l'opportunità di dare tutele alle persone che, in determinate situazioni, vogliono accedere all'aiuto al suicidio", si legge in una nota.