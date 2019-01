Goggia "Ai Mondiali senza aspettative"

(ANSA) - GARMISCH (GERMANIA), 26 GEN - "Mi presenterò ai Mondiali senza aspettative perché, meno di un mese fa, non avevo ancora messo gli sci e, dal 10 di gennaio, giorno in cui ho rimesso gli sci, mi sono allenata senza forzare per quasi tutti i giorni, quindi continuerò con questa filosofia". Sofia Goggia tiene un profilo basso dopo il suo strepitoso podio a Garmisch.

Era arrivata nella cittadina bavarese con poco allenamento alle spalle e con la necessità di provare sul campo la propria condizione. Il risultato è stato ottimale, anche perché questa sua filosofia le ha consentito di dare il massimo senza essere caricata di aspettative troppo pesanti. Il fisico e la sua gran classe, in questo modo, l'hanno aiutata a sciare con scioltezza.

È proprio quel che serve per portare a casa risultati eccellenti.