Venezuela: Ue verso richiesta elezioni

(ANSA) - BRUXELLES, 25 GEN - L'Unione europea sta lavorando per preparare una 'dichiarazione comune' nella quale si chiede la convocazione rapida di elezioni in Venezuela per arginare la crisi. E' quanto si apprende da fonti a Bruxelles, secondo le quali la richiesta della convocazione del voto dovrebbe avvenire al più presto.

In altre parole un ultimatum a Maduro ma anche il tentativo da parte dei 28 di sanare le fratture dopo il passo in avanti di alcuni paesi che hanno proposto di riconoscere Guaido' come presidente ad interim.