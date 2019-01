Kate Hudson, mia figlia 'genderless'

(ANSA) - NEW YORK 25 GEN - Kate Hudson e il compagno Danny Fujikawa cresceranno la loro figlia Rani Rose, nata lo scorso ottobre, come 'genderless'. Lo ha detto la stessa attrice durante un'intervista e sottolineando che non sa con che sesso la piccola si identificherà. "Al momento - ha aggiunto - sembra incredibilmente femminile in fatto di energia, dei suoi suoni e modi".

L'attrice ha già due figli maschi, di 17 e 14 anni, da due diverse precedenti relazioni. Le sue affermazioni vengono in un momento in cui alcuni stati americani, tra cui California, Washington e Oregon hanno annunciato leggi che danno la possibilità a chi non vuole identificarsi come maschio o femmina di scegliere una terza categoria sul certificato di nascita. La città di New York offre l'opzione X per chi non si identifica in un particolare sesso.