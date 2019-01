Egitto: Macron al Cairo domenica

(ANSA) - IL CAIRO, 24 GEN - Il presidente francese Emmanuel Macron sarà domenica al Cairo per la sua prima visita in Egitto da quando é capo di Stato. Lo annuncia un comunicato della presidenza egiziana precisando che Macron, "accompagnato da un'importante delegazione di uomini d'affari", incontrerà il giorno dopo il presidente Abdel Fattah Al Sisi.

La visita serve "a discutere i mezzi per rafforzare la cooperazione in materia di investimenti tra i due Paesi", sottolinea il comunicato. "Saranno firmati "accordi e protocolli di cooperazione", conferma la nota che inquadra i colloqui nella "forte amicizia e partenariato strategico fra l'Egitto e la Francia nei campi della sicurezza, della Difesa per la sicurezza del Mediterraneo, della questione dell'immigrazione clandestina e del dossier libico".

Negli incontri verranno esaminati anche "i mezzi per rafforzare le relazioni bilaterali nei campi politico, militare, economico e culturale".