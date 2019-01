Netflix entra nella lobby di Hollywood

(ANSA) - NEW YORK, 23 GEN - Netflix entra nella Motion Picture Association of America (Mpaa). E' la prima volta nei quasi cento anni di storia dell'Associazione, che promuove gli interessi degli studi cinematografici, che un big del web viene accettato. Con il suo ingresso nella Mpaa, il gigante dello streaming online si mette al livello di Disney, Fox, Paramount, Sony, Universal e Warner Bros.

Per Netflix il regalo è arrivato con le dieci nomination ottenute per il film 'Roma', tre per 'The Battle of Buster Scruggs' dei fratelli Coen e altre due per alcuni corti. E' stata premiata quindi la politica di produrre sempre più film e serie tv originali. Secondo i dati, inoltre, nell'ultimo trimestre del 2018 gli abbonati sono arrivati a 139 milioni in tutto il mondo.