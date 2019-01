Migranti: oggi nuovi trasferin

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Sono ripresi i trasferimenti degli ospiti del Cara di Castelnuovo di Porto, dopo lo spostamento dei primi 30 effettuato ieri. Il Centro di accoglienza per richiedenti asilo alle porte di Roma, che è il secondo più grande d'Italia, chiuderà entro fine mese. E' partito poco fa il terzo pullman con a bordo migranti dal Cara di Castelnuovo di Porto e diretto in Abruzzo. Si sarebbero così conclusi per oggi i trasferimenti degli ospiti della struttura di accoglienza alle porte di Roma. A bordo dei pullman anche donne. Secondo quanto si è appreso, sarebbero 75 le persone spostate oggi in altre strutture a cui si aggiungono i 30 di ieri.