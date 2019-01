A Oscar Green Book amicizia antirazzista

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - Con cinque candidature 'pesanti' tra cui Miglior film, Miglior attore (Viggo Mortensen) e Miglior attore non protagonista (Mahershala Ali) Green Book di Peter Farrely, in sala dal 31 gennaio con Eagle Pictures, già vincitore di tre Golden Globe e del premio del pubblico a Toronto, è certamente tra i film dell'anno e tra i favoriti alla Notte degli Oscar il 24 febbraio. Per la storia e per quello che rappresenta, in tema di inclusione razziale e diversità.

Si racconta dell'amicizia, durata tutta la vita, nata nel 1962 fra un virtuoso afroamericano del pianoforte, Don Shirley (Ali) e il buttafuori italo americano Tony Vallelonga (Mortensen), ingaggiato dal musicista per fargli da autista e 'risolviguai' durante un tour negli Stati Usa del sud, dove il razzismo era ancora profondamente radicato.

"Green Book non ti dice cosa devi pensare, ascoltare o vedere - ha detto Viggo Mortensen - non è una lezione forzata, è una bella storia condivisa del passato che può aiutarci a capire il presente".