Tv, Riparte l'Isola dei Famosi

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Riparte dall'Honduras la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, da giovedì sera in prima serata su Canale 5, con Alessia Marcuzzi confermata padrona di casa. La quinta stagione targata Mediaset del reality, prodotto in collaborazione con Magnolia, vedrà tornare Alvin nei panni di inviato, invece di Filippo Nardi che nelle puntate antecedenti la partenza dei 'naufraghi' si è finto inviato, per consentire invece ad Alvin di 'spiare' sotto mentite spoglie i concorrenti.

Con la Marcuzzi, in studio, ci saranno anche due opinioniste d'eccezione come Alba Parietti e Alda D'Eusanio. I concorrenti saranno Paolo Brosio, Kaspar Capparoni, Riccardo Fogli, Demetra Hampton, Jo Squillo, Sara Altobello, Grecia Colmenares, Yuma Diakite, Abdelkader Ghezzal, Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Taylor Mega, Viktorija e Virginia Mihajloví, Aaron Nielsen e Luca Vismara. Se ne aggiungeranno altri, scelti dal pubblico tra i finalisti di #Sarannoisolani, ovvero Alice Fabbrica, Giorgia Venturini, Yuri Rambaldi e John Vitale.