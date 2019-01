Pakistan, 26 morti in scontro bus-camion

(ANSA) - ISLAMABAD, 22 GEN - Almeno 26 persone che viaggiavano su un autobus sono morte in seguito allo scontro del mezzo con un camion avvenuto nella provincia del Balochistan, in Pakistan, nella tarda notte di lunedì. I feriti sono almeno 15.

L'incidente è avvenuto nel distretto di Lasbela, nel Balochistan: il pullman passeggeri è entrato in collisione frontale con il camion che trasportava carburante (probabilmente di contrabbando). Ne è scaturito un enorme incendio che ha investito sia i mezzi che le persone a bordo.

"I resti dei corpi carbonizzati di ventisei passeggeri sono stati recuperati dal pullman", ha dichiarato il commissario del distretto di Lasbela, Shabbir Mengal, che ha anche quantificato in 15 i feriti. Il bus viaggiava da Karachi a Panjgur Balochistan e trasportava 40 persone. Tra le vittime, anche le persone a bordo del camion.