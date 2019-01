Di Maio, popolo francese è nostro amico

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - "Si vuole far passare il dibattito di questi giorni sul franco CFA come un attacco dell'Italia al popolo francese. Sciocchezze. Il popolo francese è nostro amico.

Infatti il dibattito sul franco CFA va avanti da anni anche in Francia ed è anche nelle rivendicazioni del programma dei gilet gialli". Lo scrive Luigi Di Maio in un posto in cui allega il manifesto in 25 punti del movimento francese.