Aquisgrana, protesta dei gilet gialli

(ANSA) - BERLINO, 22 GEN - Circa 120 gilet gialli hanno protestato stamani ad Aquisgrana, a margine della firma del trattato dell'amicizia franco-tedesco. Secondo la Dpa si sarebbe trattato per la maggior parte di cittadini tedeschi. A contro-manifestare, nelle stesse strade, ci sono stati anche 200 rappresentanti del movimento civico europeista Pulse of Europe.

I gilet gialli, che da mesi agitano la Francia e chiedono le dimissioni di Emmanuel Macron, hanno contestato in particolare il presidente francese e la cancelliera Angela Merkel, con fischi e slogan, all'arrivo.