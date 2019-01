Tria, sbagliato dire manovra correttiva

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - "Parlare di manovra correttiva è completamente sbagliato. Ovviamente monitoriamo come va la finanza pubblica, ma il rallentamento maggiore del previsto non comporta di per sé alcuna manovra correttiva": lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria al termine dell'Eurogruppo.

"Anche perché - ha aggiunto - non è che la Commissione Ue chiede manovre se la congiuntura rallenta, non chiede di fare operazioni così anticicliche". "Non credo che l'Italia sia un rischio né per l'Ue né globale", in realtà il rischio viene dalle "politiche consigliate dal Fmi", ha poi precisato il ministro.