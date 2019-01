Mia e il leone bianco re incassi cinema

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - E' la favola moderna della Eagle Pictures, Mia e il leone bianco, di Gilles de Maistre, family movie francese sull'amicizia che nasce in Sudafrica tra un leone e una bambina, a conquistare la vetta degli incassi nelle sale italiane in questo ultimo weekend, dove debutta con 1.929.892 euro. Segue un'altra new entry, Glass, nuovo film di supereroi M. Night Shyamalan con Bruce Willis, Samuel L. Jackson e James McAvoy, che ha debuttato in vetta al box office Usa con 40,6 milioni di dollari e in Italia registra 1.843.531 euro.

Scivola dalla vetta in terza posizione la commedia italiana con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Non ci resta che il crimine, che ottiene 1.241.943 euro, 3.654.643 in due weekend. Stabile al quarto posto Bohemian Rhapsody che segna 964.847, ben 26.426.241 in 8 settimane.

Quinto gradino per L'agenzia dei bugiardi che debutta con 893.223. Totale box office 11.464.900,-3% rispetto all' ultimo weekend (11.875.471),-1,63% rispetto al 2018 (11.655.093).