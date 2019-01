A Berlino Normal e Corpo della sposa

(ANSA) ROMA 21 GEN - Approdano altri due film italiani nella sezione Panorama del Festival di Berlino (7-17 febbraio) ed entrambi nel segno del femminile. Si tratta di NORMAL di Adele Tulli e IL CORPO DELLA SPOSA (FLESH OUT) esordio al lungometraggio di Michela Occhipinti (Lettere dal deserto). NORMAL il nuovo film documentario di Adele Tulli (classe 1982) è un viaggio nelle norme, negli stereotipi e nelle convenzioni di genere nell'Italia di oggi. Un cammino lungo quei confini che chiamiamo maschile e femminile. Sempre nella sezione Panorama arriva poi un film sulla trasformazione del corpo femminile, ovvero IL CORPO DELLA SPOSA. Il film racconta la storia di una donna nella Mauritania di oggi, Verida, a cui la cultura locale impone di aumentare di peso per rendersi più desiderabile agli occhi degli uomini. Per fare questo la tradizione impone alle donne in cerca di marito di mangiare eccessivamente, anche a costo di adottare tecniche di alimentazione forzata come il gavage