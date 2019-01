Serie A: Fiorentina-Samp pari spettacolo

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - E' 3-3 spettacolo tra Fiorentina e Samp in un incontro della 20/a giornata di campionato di serie A, giocato nel pomeriggio insieme alla sfida tra pericolanti Spal-Bologna, conclusasi 1-1. Al Franchi, hanno realizzato una doppietta ciascuno il neo-viola Muriel e l'inossidabile Quagliarella, lasciando in bilico il risultato fino al 93', quando Pezzella ha trovato la zampata vincente per il pareggio.

La Samp sale a quota 30 e la Fiorentina a 27, mentre Quagliarella sale a 14 reti in campionato, come Cristiano Ronaldo e Duvan Zapata, oggi autore del primo poker personale stagionale in Frosinone-Atalanta, conclusa 0-5. Di Kurtic e Palacio le reti del pareggio nel derby emiliano.