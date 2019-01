Muore l'uomo più anziano del mondo

(ANSA) - TOKYO, 20 GEN - Si è spento all'età di 113 anni Masazu Nonaka, l'uomo più anziano al mondo, un record che era stato riconosciuto appena l'anno scorso dal Guinness dei primati. Nonaka proveniva dalla regione più a nord dell'arcipelago. l'Hokkaido, ed era nato nella città di Ashoro, dove assieme alla famiglia gestiva uno stabilimento termale. La sua data di nascita, il 25 luglio 1905, coincideva con la scoperta della teoria della relatività da parte di Albert Einstein. Secondo i racconti dei suoi familiari, malgrado usasse una sedia rotelle, Nonaka svolgeva gran parte dei lavori in maniera autonoma, apprezzava i dolci dopo i pasti, era interessato agli incontri di sumo in tv e leggeva i giornali.

Sua moglie, con la quale aveva avuto due figli maschi e tre figlie femmine, era morta nel 1992. "Siamo sotto shock per la perdita di una figura così importante. Ieri era di buon umore, come al solito, e se ne è andato improvvisamente, come se non volesse causare alcun fastidio alla nostra famiglia", ha detto la nipote Yuko