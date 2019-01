Ordigni Afragola:Salvini,Stato più forte

(ANSA) - AFRAGOLA (NAPOLI), 18 GEN - "Lo Stato c'è ed é più forte di qualche balordo" ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando al termine dell'incontro tenuto oggi ad Afragola dopo l'escalation criminale che diversi attentati dinamitardi. "Se qualcuno ha pensato di fare qui la voce grossa ha sbagliato" ha aggiunto il ministro. All'uscita dal Comune è stato accolto da un lungo applauso di sostenitori della Lega ma anche da un piccolo gruppo di persone che lo ha contestato.

Successivamente il ministro si è recato nel Rione Salicelle dove ha visitato la sede delle forze dell'ordine. Poi ha incontrato il titolare di un bar tabacchi di Corso Meridionale che ha subito 12 rapine in tre anni. "Restituiremo la sicurezza alle tante persone perbene di questa città" ha detto Salvini. "Faremo in modo che nessuno sia lasciato solo", ha proseguito il ministro, sottolineando che "in Campania c'è da fare ancora molto"; Salvini ha in programma la visita anche ad altri comuni delle province di Napoli e Caserta.