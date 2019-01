Bohemian Rhapsody tra 20 film top sempre

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Bohemian Rhapsody, - il film, opera rock sulla vita di Freddie Mercury e della popolare band Queen - entra nella lista dei 20 film più visti di sempre del mercato italiano, con un box office - ad oggi - di 25.3 milioni di euro, divenendo così il biopic musicale di maggior successo in Italia.

"Entrare nella lista dei 20 film più visti in Italia è per noi un motivo di grande orgoglio", afferma Paul Zonderland, ad di 20th Century Fox Italia. Uscito nelle sale italiane il 29 novembre, Bohemian Rhapsody continua la sua programmazione arricchendo l'offerta anche con la versione Sing Along. Il 22 e il 23 gennaio il pubblico avrà infatti l'opportunità di vedere, o rivedere, l'ormai iconico film anche in versione karaoke, per cantare - in sala e insieme - le popolari canzoni dei Queen, mentre sul grande schermo scorrono i testi dei brani più famosi.

Nel mondo Bohemian Rhapsody ha incassato oltre 774 milioni di dollari.