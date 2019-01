Minacce di morte contro sindaco Nuorese

(ANSA) - NUORO, 14 GEN - Minacce di morte al sindaco di Siniscola, Gianluigi Farris, sono apparse su due muri della cittadina della costa Nuorese. Come riportano i quotidiani sardi, il gesto, sul quale stanno indagando i carabinieri della compagnia del paese, potrebbe avere un nesso con le polemiche seguite alle restrizioni sui tradizionali falò per la festa di Sant'Antonio Abate (16 gennaio) per la quale sono state adottate delle limitazioni relative al decreto Gabrielli. Il caso era finito anche al centro di un confronto tra gli organizzatori e l'amministrazione comunale che si è risolto con una mediazione che rispetta le norme nazionali.

Già nel 2017 Farris aveva subito ben due intimidazioni con una finta bomba piazzata davanti al bar di sua proprietà e con una busta contenente cartucce e minacce di morte trovate davanti al municipio.