Taxista soccorre feriti, ucciso da auto

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Si è fermato a prestare soccorso sul luogo di un incidente stradale provocato da un pirata della strada ed è stato investito da un'altra auto che lo ha sbalzato uccidendolo. E' accaduto la scorsa notte nei pressi di Cesano Maderno (Monza e Brianza) in direzione di Como.

L'uomo, un taxista di 47 anni, di Carugo (Como), aveva anche regolarmente indossato il giubbino catarifrangente, ma non è bastato. Le indagini della Polizia stradale hanno poi permesso di rintracciare il guidatore della vettura che aveva provocato il primo incidente, che aveva perso la targa nell'impatto. Si tratta di un 21enne, che sarebbe tornato a casa facendo finta di niente, e lasciandosi alle spalle un'auto accartocciata con dentro una coppia di fidanzati bloccati tra le lamiere, ma non in gravi condizioni. E' stato denunciato.