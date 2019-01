Tav: Conte, piazza Lega non è problema

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Non è non problema che scenda in piazza la Lega o il Movimento o i cittadini. Noi, per quando riguarda il governo, abbiamo coinvolto direttamente le comunità locali, abbiamo definito un percorso: dateci il tempo di esaminare il rapporto e dopo comunicheremo le decisioni". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, a margine degli Stati Generali dei consulenti del lavoro, parlando della Tav. "Tutto il governo si esprimerà adesso che il lavoro istruttorio è stato completato: io confessò non l'ho ancora letto,lo studieremo tutti e definiremo come abbiamo detto, un percorso di valutazione, trasparente comunicato ai cittadini e - ripete - espliciteremo la decisione del governo".