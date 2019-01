Sudafrica, maestro separa bianchi e neri

(ANSA) - IL CAIRO, 11 GEN - In Sudafrica un maestro è stato sospeso dopo che sono circolate in rete foto della sua classe in cui aveva fatto sedere i bambini in gruppi separati a seconda del colore della pelle: bianchi tutti insieme in un tavolo grande posto al centro della stanza e neri in uno più piccolo e defilato. Le autorità del centro rurale di Schweizer-Reneke dove si trova la scuola hanno "condannato fortemente" l'episodio e sospeso l'insegnante "con effetto immediato" in attesa dell'esito di un'inchiesta. Il caso ha messo in evidenza gli strascichi ancora esistenti in Sudafrica del regime di segregazione razziale, l'apartheid, abolito nel 1994. La foto era stata scattata dallo stesso maestro e condivisa su whatsapp per sottolineare che il primo giorno di scuola mercoledì stava andando bene, suscitando però le ire dei genitori neri. Per rimediare, erano state poi condivise foto con i bimbi seduti in maniera mista, ma lo scandalo era ormai scoppiato.