Hit parade, Salmo resta al top

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Salmo resta in vetta alla hit parade della settimana con l'album Playlist davanti a Marco Mengoni, secondo con il suo Atlantico. Sale al terzo posto Platinum Collection dei Queen che, sulla scia del film sulla vita di Freddie Mercury, vedono in classifica anche Bohemian Rhapsody, al settimo posto dopo Sfera Ebbasta, sesto con Rockstar.

Scendono dal terzo al quarto posto i Maneskin con Il Ballo della Vita seguiti da Ultimo con Peter Pan. E fa un balzo dalla 15/a alla 9/a posizione Capo Plaza con 20 che si piazza dopo Eros Ramazotti, saldo in 8/a posizione con Vita ce n'è. Al 10/o posto Giorgia con Pop Heart.

Tra i singoli sempre primo Il cielo in una stanza di Salmo con Nstasia. New entry al secondo posto per Che cazzo ridi, il nuovo brano di Fedez feat. Tedua & Trippie Redd che fa scendere al terzo posto i Maneskin con Torna a casa.

Tra i vinili, il primo posto spetta sempre ai Pink Floyd con il classico The Dark Side of The Moon. Al secondo posto i Queen con Greatest Hits I.