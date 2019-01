Sliita cdm su reddito e quota 100

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Slitta il cdm che dovrebbe varare il decreto sul reddito di cittadinanza e quota 100. La riunione del governo per dare il via libera alle misure, a quanto risulta, dovrebbe essere rinviata alla prossima settimana. E' invece prevista per oggi la riunione del consiglio dei ministri per il varo di un provvedimento in scadenza.