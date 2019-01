Riforme, ripreso voto su emendamenti

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - La Commissione Affari costituzionali della Camera ha ripreso il voto dei 260 emendamenti al ddl della maggioranza che introduce il referendum propositivo in Costituzione. I lavori proseguiranno tutta la giornata fino alle 19 con una breve pausa per il pranzo.

Ieri nel tardo pomeriggio sono stati votati e respinti i primi 50 emendamenti. Tra essi quelli che riguardavano l'aumento delle firme necessarie per proporre una legge di iniziativa popolare e il successivo referendum propositivo.