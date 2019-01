Di Maio e Salvini tessono tela in Europa

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Matteo Salvini e Luigi Di Maio tessono separatamente la propria tela per le elezioni europee di maggio.

Il ministro dell'Interno è a Varsavia in Polonia per incontrare il collega Joachim Brudzinski. Nel pomeriggio il leader della Lega vedrà il presidente del partito di maggioranza PiS (Diritto e Giustizia), Jaroslaw Kaczynski: sul tavolo l'alleanza tra forze di ispirazione conservatrice e sovranista. Salvini incontrerà anche una rappresentanza degli imprenditori italiani che lavorano nel Paese. Di Maio invece posta su Instagram una foto con il polacco Pawel Kukiz, il croato Ivan Sincic e la finlandese Karolina Kahonen, "leader di movimenti che nei loro Paesi sono alternativi a quelli tradizionali, sono nati da poco e sono giovani, ma hanno un consenso sempre maggiore", scrive il leader M5S, che li ha incontrati ieri a Bruxelles. Nei prossimi giorni, conferma Di Maio, "incontrerò alcuni rappresentanti dei gilet gialli. Se leggete le loro rivendicazioni, sono le nostre.

Speriamo si presentino alle europee".