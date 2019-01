Antimafia: novità da elezioni Sardegna

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Il nuovo Codice di autoregolamentazione delle candidature in vista delle elezioni, che la Commissione parlamentare antimafia si appresta a rinnovare, sarà pronto per le elezioni regionali sarde, previste per il 24 febbraio, mentre non lo sarà per le elezioni regionali in Abruzzo, il 10 febbraio. E' quanto dice all'ANSA il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra. Il nuovo Codice introdurrà anche le condanne per reati contro la Pa e reati societari, passate in giudicato.