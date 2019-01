Siria: Erdogan, gestire bene ritiro Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 8 GEN - "Il presidente Trump ha preso la giusta decisione di ritirarsi dalla Siria. Il ritiro Usa, tuttavia, deve essere panificato attentamente ed attuato in cooperazione con i partner giusti per proteggere gli interessi degli Stati Uniti, della comunità internazionale e del popolo siriano": lo scrive il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un intervento sul New York Times, sostenendo che Ankara, "che ha il secondo più grande esercito della Nato, è l'unico Paese con il potere e l'impegno ad attuare quel compito".