Gilet gialli,Conte: Di Maio cerca spazio

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Vedremo. Non sono un mago, non so se i gilet gialli si costituiranno in un movimento. Certamente in Di Maio c'è interesse fuori dalle famiglie europee tradizionali: se c'è questo terzo spazio, certamente interessa a Di Maio". Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ospite di "Porta a Porta", che andrà in onda stasera su Rai 1. "Anche Macron comprende che quando Di Maio fa affermazioni" come quella sui gilet gialli francesi "le fa come leader del M5s più che come vicepremier - ha detto ancora Conte -. Dietro c'è l'aver colto qualche affinità con argomenti che sono nelle corde del M5s. Conoscendo il dna del Movimento c'è però una forte censura dei comportamenti violenti che non sono accettabili".