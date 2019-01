Clochard investito e ucciso a Roma

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - E' un senza fissa dimora molto conosciuto in zona l'uomo travolto e ucciso nella notte a Corso d'Italia, al centro di Roma. Sono in corso indagini della polizia locale per risalire al conducente del veicolo che dopo l'investimento ha proseguito la marcia. Al vaglio le registrazioni delle telecamere di zona. Da una prima ricostruzione sembra che l'uomo, che era con il suo cane, sia stato investito in un punto dove non ci sono strisce pedonali.

Il cane non è stato centrato dal veicolo.