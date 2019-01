Meloni, no prestito per Tfr statali

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - "Fratelli d'Italia sostiene da sempre Quota 100: un provvedimento sacrosanto e previsto dal programma del centrodestra. Tuttavia non condividiamo assolutamente la proposta, annunciata dal Governo per bocca del sottosegretario Durigon, di prevedere per i dipendenti pubblici che andranno in pensione con Quota 100 l'onere di un prestito bancario per avere la propria liquidazione. Dispiace vedere riproporre idee già duramente contestate durante il Governo Renzi e che non hanno altra utilità che far guadagnare, sempre e comunque, le banche.

Mi auguro che il Governo voglia ripensarci e tornare indietro sui suoi passi". È quanto dichiara il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.