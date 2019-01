Di Maio, espulsioni 5S non indeboliscono

(ANSA) - L'AQUILA, 6 GEN - "Le espulsioni che ci sono state non indeboliranno il governo perché quelle persone espulse non stavano nei conti da diversi mesi, non è cambiato nulla". Così il vice premier Luigi Di Maio ha risposto ai giornalisti sulle recenti espulsioni dal Movimento 5 stelle, a margine di una visita in un centro anziani all'Aquila.