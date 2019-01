Brigitte Bardot: Capisco i gilet gialli

(ANSA) - PARIGI, 6 GEN - "Comprendo quello che vivono, la loro rabbia quotidiana": Brigitte Bardot spiega, in un'intervista al quotidiano Midi Libre, perché - come da lei stessa annunciato fin dal mese di novembre - è dalla parte dei gilet gialli e della loro protesta.

L'ex attrice, animalista convinta e simpatizzante di estrema destra, aggiunge: "Quando vedo i milioni usati per cose di un'incredibile futilità, quando vedo i viaggi dei politici in aereo privato, le macchine, gli autisti...tutto questo denaro speso è insopportabile. Che lo si dia a gente che non ha più un centesimo".