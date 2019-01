Usa, stop ad aumenti per membri governo

(ANSA) - WASHINGTON, 5 GEN - I previsti aumenti di stipendio per il vicepresidente americano Mike Pence, per i membri del governo federale e per decine di alti funzionari dello Stato saranno congelati fino alla fine dello shutdown. E' l'ordine impartito dall'ufficio governativo che gestisce le questioni del personale.

La mossa - si legge in un memo dell'Office of Personnel Management diffuso dai media Usa - viene motivata con il fatto che non sia opportuno alzare lo stipendio dei vertici dello Stato mentre centinaia di migliaia di dipendenti o contractor federali non sanno quando vedranno la prossima busta paga.