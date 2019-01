Pakistan:esplosione in mercato, 4 feriti

(ANSA) - ISLAMABAD, 5 GEN - Almeno quattro persone, compresi una donna e un bambino, sono rimasti feriti in seguito ad un'esplosione avvenuta questa mattina a Peshawar, in Pakistan.

L'episodio è avvenuto al Saddar Market e secondo la polizia l'esplosivo era nascosto in un'auto parcheggiata. "La deflagrazione si è verificata quando l'esplosivo è fuoriuscito dall'auto ferendo quattro persone che si trovavano vicino", afferma la polizia che è intervenuta sul posto anche con la squadra artificieri.