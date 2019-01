Egitto: bomba in chiesa, un morto

(ANSA) - IL CAIRO, 5 GEN - Una bomba è stata piazzata in una chiesa alla periferia est del Cairo e un artificiere è morto nel tentativo di disinnescarla. Lo riferisce un tweet di Sky News Arabia citando "fonti della sicurezza egiziane" all'antivigilia del Natale copto."Fonti della sicurezza egiziane: rinvenuta una bomba all'interno di una chiesa a Nasr City, nell'est del Cairo, e un artificiere è morto nel tentativo di disinnescarla", riferisce il tweet dell'autorevole emittente panaraba. Circa il 10% (ma secondo alcune stime il 15%) della popolazione egiziana è di religione cristiana. La Chiesa copta, la maggiore comunità cristiana del Medio oriente, celebra fra domani sera e dopodomani il proprio Natale e le misure di sicurezza sono state rafforzate per sventare altri attentati che già in passato hanno colpito luoghi di culto copti in Egitto. L'aprile dell'anno scorso bombe esplose in due chiese a Tanta ed Alessandria avevano causato 45 vittime.